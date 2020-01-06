وظائف

وظائف فنية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

0 نشر
مراسل المواطن 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم وظائف فنية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-06

وظائف فنية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجامعة في كل من جدة، والأحساء.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشغل نظام الاتصالات ثان (الأحساء): شهادة الدبلوم في تخصصات (الاتصالات، الشبكات، الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

Advertisements

– داعم فني ثان (جدة): شهادة الدبلوم أو الشهادة الجامعية في تخصص الدعم الفني، أو المجالات ذات الصلة.

– فني اتصالات ثان (الأحساء): شهادة الدبلوم في تخصصات (الاتصالات، الشبكات، الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 11 جمادى الأولى 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الخميس الموافق 5 جمادى الثانية 1441هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

تابعنا على 109010c896.jpg تواصل معنا على5d23f244b3.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف فنية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا