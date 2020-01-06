- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم وظائف فنية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظائف فنية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجامعة في كل من جدة، والأحساء.
وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مشغل نظام الاتصالات ثان (الأحساء): شهادة الدبلوم في تخصصات (الاتصالات، الشبكات، الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.
– داعم فني ثان (جدة): شهادة الدبلوم أو الشهادة الجامعية في تخصص الدعم الفني، أو المجالات ذات الصلة.
– فني اتصالات ثان (الأحساء): شهادة الدبلوم في تخصصات (الاتصالات، الشبكات، الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.
وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 11 جمادى الأولى 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الخميس الموافق 5 جمادى الثانية 1441هـ.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف فنية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.