وظائف شاغرة لدى السلام لصناعة الطيران

2020-01-06

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران، المتخصصة بمجال صيانة الطائرات التجارية والعسكرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف تدريبية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الخرج.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– كبير مدرسي الطيارين لطائرات التزود بالوقود: درجة الماجستير في تخصص علوم جوية.

– مدرس فني استطلاع ومراقبة جوية: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 6 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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