شكرا لقرائتكم وظائف إدارية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-06 وظائف إدارية بمستشفى الملك فيصل التخصصي لحملة شهادة الثانوية العامة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي عن وجود وظائف شاغرة في العاصمة الرياض بمسمى وظيفي كاتب جناح وفق التفاصيل الموضحة أدناه: الوظائف الشاغرة :- 1 – كاتب جناح شروط التقديم :- – شهادة الثانوية العامة.

– يفضل معرفة أساسيات استخدام الحاسب.

– لا يشترط خبرة سابقة.

– إجادة للغة الإنجليزية “يجب اجتياز اختبار KFSH & RC للغة الإنجليزية بنسبة 60٪”. رابط التقديم : اضغط هنا Advertisements 2- كاتب (3) وظائف شروط التقديم :- – شهادة الثانوية العامة. – يفضل معرفة اساسيات استخدام الحاسب. – لا يشترط خبرة سابقة. – اجادة للغة الإنجليزية. للوظيفة بمركز رقابة العمل والمواد : اضغط هنا للوظيفة بخدمات الطعام لمركز الملك عبد الله للأورام وأمراض الكبد: اضغط هنا للوظيفة بمركز تدريب إنقاذ الحياة : اضغط هنا تاريخ التقديم :- متوفر من اليوم حتى اكتمال العدد تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف إدارية بمستشفى الملك فيصل التخصصي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.