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صحة الجوف تعلن عن وظائف للرجال والنساء
ممن يحملون الشهادة المتوسطة فما دون
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الجوف، عن وجود العديد من المهن والوظائف الشاغرة للرجال والنساء، ممن يحملون الشهادة المتوسطة فما دون، وفق التفاصيل الموضحة أدناه:
الوظائف الشاغرة :-
سائق.
حارس.
مراسل.
خادم صحي.
معقب.
شروط التقديم :-
سعودي الجنسية.
ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، ولا يزيد عن 35 عامًا.
لائق طبيًّا وسليم الحواس، ولا يوجد لديه ما يعيقه عن أداء العمل.
حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد حُكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة، وليس لديه سوابق خلال الثلاث السنوات الأخيرة (في حالة الترشيح يجب إحضار مشهد من الأدلة الجنائية).
ألا يكون متقاعدًا من القطاع الحكومي.
حضور المقابلة الشخصية في الموعد المحدد.
المتقدم على وظيفة (سائق) يلزم أن يكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول.
تاريخ التقديم :-
من الاثنين 11/ 5/ 1441هـ الموافق 6 يناير 2020م، وحتى يوم الجمعة 15/ 5/ 1441هـ الموافق 10 يناير 2020م
رابط التقديم : (اضغط هنا).
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