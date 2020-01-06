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وظائف إدارية في المجلس الصحي السعودي

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2020-01-06

وظائف إدارية في المجلس الصحي السعودي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المجلس الصحي السعودي، من خلال حسابه الإلكتروني (بوابة التوظيف)،عن وجود وظائف إدارية شاغرة بمسمى وظيفي (سكرتير تنفيذي)، للعمل في العاصمة الرياض.

الوظائف الشاغرة :-

– سكرتير تنفيذي

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شروط التقديم :-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم في تخصص (السكرتارية) أو ما يعادلها.
أن يمتلك خبرة لا تقل عن 5 سنوات في (خبرة مدير مكتب لمدير عام، خبرة سكرتير تنفيذي لمدير عام).
تاريخ التقديم :-

متوفر من اليوم حتى عند اكتمال العدد المطلوب

رابط التقديم : (اضغط هنا).

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