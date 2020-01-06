- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم وظائف إدارية في المجلس الصحي السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظائف إدارية في المجلس الصحي السعودي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن المجلس الصحي السعودي، من خلال حسابه الإلكتروني (بوابة التوظيف)،عن وجود وظائف إدارية شاغرة بمسمى وظيفي (سكرتير تنفيذي)، للعمل في العاصمة الرياض.
الوظائف الشاغرة :-
– سكرتير تنفيذي
شروط التقديم :-
أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم في تخصص (السكرتارية) أو ما يعادلها.
أن يمتلك خبرة لا تقل عن 5 سنوات في (خبرة مدير مكتب لمدير عام، خبرة سكرتير تنفيذي لمدير عام).
تاريخ التقديم :-
متوفر من اليوم حتى عند اكتمال العدد المطلوب
رابط التقديم : (اضغط هنا).
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف إدارية في المجلس الصحي السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.