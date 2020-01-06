وظائف إمام ومؤذن لدى وزارة الشؤون الإسلامية

2020-01-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامیة عن توفر وظائف ”إمام – مؤذن” في مختلف مناطق المملكة.

Advertisements

واشترطت الوزارة على المتقدمين ألا يقل العمر عن 18 سنة ، والحصول على الشهادة الثانوية، حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

وأكدت وزارة الشؤون الإسلامية على أهمية التفرغ التام للعمل ، ومن ثم اجتياز الكشف الطبي.

وأضافت أن التقديم متاح الآن ولموعد أقصاه 19 / 05 / 1441 هـ من خلال الرابط التالي : ( هنا ).

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







