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2020-01-06 وظائف بعدة تخصصات في الدمام والخبر متابعات الخليج 365 - الشرقية أعلنت غرفة الشرقية للتوظيف عن وجود وظائف شاغرة في العديد من التخصصات والمسميات، عبر الموقع الإلكتروني بوابة التوظيف للعمل في محافظتي الدمام والخبر في شركة أكاديمية التعلم وغيرها لمن يحمل درجات الدبلوم والبكالوريوس. الوظائف الشاغرة :- Advertisements – مدربة إدارة.

– مدربة رياضيات.

– مدربة حاسب آلي.

– مدرب لغة انجليزية.

– فني دعم تقنية المعلومات.

– مدير الإدارة المالية. تاريخ التقديم :- متوفر من اليوم حتى عند اكتمال العدد المطلوب رابط التقديم : (اضغط هنا). تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر







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