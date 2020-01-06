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وظائف لدى شركة العربية للعود لحملة الثانوية

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2020-01-06

وظائف لدى شركة العربية للعود لحملة الثانوية

للعمل في منطقة الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة العربية للعود، عن وجود عدد (19) وظيفة شاغرة للحاصلين على شهادات الثانوية أو ما يعادلها، بمسمى وظيفة (بائع)، للعمل في منطقة الرياض.

الوظائف الشاغرة :-

– بائع

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شروط التقديم :-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
بدون خبرة سابقة.
الراتب 4,500 ريال.
تاريخ التقديم :-

متوفر من اليوم وحتى اكتمال العدد المطلوب

رابط التقديم :- (اضغط هنا).

 

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