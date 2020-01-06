- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم وظائف لدى شركة العربية للعود لحملة الثانوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظائف لدى شركة العربية للعود لحملة الثانوية
للعمل في منطقة الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة العربية للعود، عن وجود عدد (19) وظيفة شاغرة للحاصلين على شهادات الثانوية أو ما يعادلها، بمسمى وظيفة (بائع)، للعمل في منطقة الرياض.
الوظائف الشاغرة :-
– بائع
شروط التقديم :-
أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
بدون خبرة سابقة.
الراتب 4,500 ريال.
تاريخ التقديم :-
متوفر من اليوم وحتى اكتمال العدد المطلوب
رابط التقديم :- (اضغط هنا).
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف لدى شركة العربية للعود لحملة الثانوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.