وظائف لدى شركة العربية للعود لحملة الثانوية

2020-01-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة العربية للعود، عن وجود عدد (19) وظيفة شاغرة للحاصلين على شهادات الثانوية أو ما يعادلها، بمسمى وظيفة (بائع)، للعمل في منطقة الرياض.

الوظائف الشاغرة :-

– بائع

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شروط التقديم :-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

بدون خبرة سابقة.

الراتب 4,500 ريال.

تاريخ التقديم :-

متوفر من اليوم وحتى اكتمال العدد المطلوب

رابط التقديم :- (اضغط هنا).

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