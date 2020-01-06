2020-01-06

وظائف إدارية في شركة قصر الأواني بعدة مدن

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة قصر الأواني، عبر موقعها الإلكتروني، عن وجود وظائف شاغرة بمسمى وظيفي (مدير فرع، كاشير، بائع)، للعمل في جميع فروعها بالمملكة.

مواقع العمل :-

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الرياض (عدة فروع).

الدمام.

الخبر.

حفر الباطن.

مكة المكرمة.

المدينة المنورة.

بيشة.

بريده.

الطائف.

الدوادمي.

سكاكا.

الرس.

تاريخ التقديم :-

متوفر من اليوم وحتى اكتمال العدد المطلوب

رابط التقديم : (اضغط هنا).

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