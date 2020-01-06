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وظائف إدارية في شركة قصر الأواني بعدة مدن

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2020-01-06

وظائف إدارية في شركة قصر الأواني بعدة مدن

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة قصر الأواني، عبر موقعها الإلكتروني، عن وجود وظائف شاغرة بمسمى وظيفي (مدير فرع، كاشير، بائع)، للعمل في جميع فروعها بالمملكة.

مواقع العمل :-

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الرياض (عدة فروع).
الدمام.
الخبر.
حفر الباطن.
مكة المكرمة.
المدينة المنورة.
بيشة.
بريده.
الطائف.
الدوادمي.
سكاكا.
الرس.
تاريخ التقديم :-

متوفر من اليوم وحتى اكتمال العدد المطلوب

رابط التقديم : (اضغط هنا).

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