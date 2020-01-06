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وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
لحملة الثانوية فما فوق
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عن وجود وظائف شاغرة بمسمى وظيفي مشرف الخدمة والتنظيف- وأخصائي نفسي، من اجل العمل بالعاصمة الرياض.
الوظائف الشاغرة :-
1- مُشرف الخدمة والتنظيف :
شروط التقديم :-
– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الخدمة والتنظيف ويفضّل أن تكون الخبرة في أحد المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية.
2- أخصائي نفسي :
شروط التقديم :-
– درجة البكالوريوس في (علم النفس) من جامعة مُعتمدة.
– خبرة لا تقل عن 12 سنة.
– ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (ساري الصلاحية).
تاريخ التقديم :-
متوفر من اليوم حتى اكتمال العدد المطلوب
رابط التقديم : (اضغط هنا).
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