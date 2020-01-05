53 وظيفة شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة بالطائف

2020-01-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفيات القوات المسلحة بالطائف.

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. سكرتيرة طبية.

. صيدلي (عدد 3 وظائف).

. أخصائي تعقيم (عدد 9 وظائف).

. أخصائي علاج طبيعي (عدد وظيفتين).

. أخصائي أول علاج طبيعي (عدد وظيفتين).

. أخصائي نائب- أمراض القلب للبالغين (عدد وظيفتين).

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. استشاري أمراض القلب الباطنية (عدد 3 وظائف).

. استشاري وحدة العناية المركزة (عدد 5 وظائف).

. استشاري التخدير والجراحة والعناية المركزة (عدد وظيفتين).

. أخصائي تمريض- تقويم العظام (عدد 3 وظائف).

. أخصائي تمريض أول (عدد 11 وظيفة).

. أخصائي تمريض أول- عناية مركزة أمراض الأعصاب (عدد 5 وظائف).

. أخصائي تمريض أول- وحدة العناية المركزة (عدد 5 وظائف).

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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