وظائف شاغرة للجنسين بصحة الجوف

2020-01-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف عن توفر عدد من وظائف الخدمات الشاغرة للرجال والنساء، من حملة الشهادة المتوسطة فما دون، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– سائق.

– حارس.

– مراسل.

– خادم صحي.

– معقب.

وبينت المديرية أن الشروط المطلوبة هي:

Advertisements

. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

. ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، ولا يزيد عن 35 عامًا.

. أن يكون لائق طبيًّا وسليم الحواس، ولا يوجد لديه ما يعيقه عن أداء العمل.

. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد حُكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة، وليس لديه سوابق خلال الثلاث السنوات الأخيرة (في حالة الترشيح يجب إحضار مشهد من الأدلة الجنائية).

. ألا يكون متقاعدًا من القطاع الحكومي.

. حضور المقابلة الشخصية في الموعد المحدد.

. المتقدم على وظيفة (سائق) يلزم أن يكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول.

وأوضحت المديرية أن التقديم متاح خلال الفترة من يوم الاثنين 11/ 5/ 1441هـ الموافق 6 يناير 2020م، وحتى يوم الجمعة 15/ 5/ 1441هـ الموافق 10 يناير 2020م، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







