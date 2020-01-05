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وظائف شاغرة للجنسين بصحة الجوف
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف عن توفر عدد من وظائف الخدمات الشاغرة للرجال والنساء، من حملة الشهادة المتوسطة فما دون، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
– سائق.
– حارس.
– مراسل.
– خادم صحي.
– معقب.
وبينت المديرية أن الشروط المطلوبة هي:
. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
. ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، ولا يزيد عن 35 عامًا.
. أن يكون لائق طبيًّا وسليم الحواس، ولا يوجد لديه ما يعيقه عن أداء العمل.
. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد حُكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة، وليس لديه سوابق خلال الثلاث السنوات الأخيرة (في حالة الترشيح يجب إحضار مشهد من الأدلة الجنائية).
. ألا يكون متقاعدًا من القطاع الحكومي.
. حضور المقابلة الشخصية في الموعد المحدد.
. المتقدم على وظيفة (سائق) يلزم أن يكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول.
وأوضحت المديرية أن التقديم متاح خلال الفترة من يوم الاثنين 11/ 5/ 1441هـ الموافق 6 يناير 2020م، وحتى يوم الجمعة 15/ 5/ 1441هـ الموافق 10 يناير 2020م، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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