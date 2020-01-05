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وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى بوبا للتأمين
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. أخصائي تمريض- دعم العمليات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.
. موظف خدمة العملاء (عدد 7 وظائف للسعوديين/ جدة): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
. مدير أول- الالتزام التنظيمي (جدة): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 مارس 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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