وظائف إدارية وهندسية بجامعة حفر الباطن

2020-01-05

متابعات الخليج 365 - حفر الباطن

أعلنت جامعة حفر الباطن عن وجود وظائف إدارية وهندسية للذكور من المرتبة الخامسة وحتى المرتبة العاشرة عن طريق المسابقة للموظفين الحكوميين وغير الحكوميين من المواطنين الذين تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة للوظائف المعلنة ممن تنطبق عليهم شروط المسابقة الوظيفية وفقا لما ورد في لائحة الوظائف العامة ودليل تصنيف الوظائف.

تاريخ التقديم

Advertisements

من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس 14-5-1441هـ.

للتقديم ومعرفة الشروط وباقي التفاصيل في الرابط التالي (اضغط هنا).

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







