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2020-01-05 وظائف تعليمية وإدارية شاغرة بعدة تخصصات للعمل في مدينة الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة المدارس المتقدمة بمدينة الرياض توفر وظائف تعليمية وإدارية شاغرة (للرجال)، بعدة تخصصات، للعمل بالمسميات التالية، وذلك وفقاً لطريقة التقديم والتفاصيل الموضحة أدناه. Advertisements الوظائف:

1- معلمي أحياء.

2- معلمي كيمياء.

3- معلمي فيزياء.

4- معلمي صفوف أولية.

5- معلمي حاسب آلي.

6- معلمي لغة انجليزية.

7- معلمي لغة عربية.

8- معلمي تربية فنية.

9- روّاد نشاط.

10- مرشدي طلاب.

11- محضري مختبرات. فيما أوضحت شركة المدارس، أن التقديم مُتاح الآن بدأ من اليوم الأحد بتاريخ 2020/01/05م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب. ولمزيد من التفاصيل اضغط ( إعلان #وظائف #شركة_المدارس_المتقدمة pic.twitter.com/qCJqpQTZ6W — شركة المدارس المتقدمة (@Almutaqadima) January 5, 2020 ). تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر





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