وظائف

66 وظيفة بمستشفيات القوات المسلحة بالطائف

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2020-01-05

66 وظيفة بمستشفيات القوات المسلحة بالطائف

على لائحة الوظائف الصحية

متابعات الخليج 365 - الطائف

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية عن وجود 66 وظيفة شاغرة على لائحة الوظائف الصحية وغيرها لمن يحملون المؤهلات العلمية المناسبة للوظائف.

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وأوضحت الإدارة العامة للخدمات الطبية أن العمل سيكون في مستشفيات القوات المسلّحة بمدينة الطائف.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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