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2020-01-05 66 وظيفة بمستشفيات القوات المسلحة بالطائف على لائحة الوظائف الصحية متابعات الخليج 365 - الطائف أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية عن وجود 66 وظيفة شاغرة على لائحة الوظائف الصحية وغيرها لمن يحملون المؤهلات العلمية المناسبة للوظائف. Advertisements وأوضحت الإدارة العامة للخدمات الطبية أن العمل سيكون في مستشفيات القوات المسلّحة بمدينة الطائف. ولمزيد من التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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