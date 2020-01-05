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وظائف إدارية بـ مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

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2020-01-05

وظائف إدارية بـ مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

لحملة درجات البكالوريوس للعمل بالرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية عبر حسابه الإلكتروني، عن وجود وظائف ضمن مؤهلات العلاقات العامة لحملة درجات البكالوريوس. بمسمى وظيفي (مساعد مدير العلاقات العامة)، للعمل في العاصمة الرياض.

الوظائف الشاغرة :-

– مساعد مدير العلاقات العامة.

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شروط التقديم :-

سعودي الجنسية.
شهادة البكالوريوس في تخصص (الاتصالات، العلاقات العامة) أو ما يعادلها.
خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
تاريخ التقديم :-

متوفر من اليوم حتى عند اكتمال العدد المطلوب

رابط التقديم : (اضغط هنا).

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