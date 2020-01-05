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وظائف شاغرة في تعليم الدوادمي

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2020-01-05

وظائف شاغرة في تعليم الدوادمي

لحملة الثانوية فما دون

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت إدارة التعليم في منطقة الدوادمي عن وجود وظائف شاغرة بمسمى وظيفي سائقين ومستخدمين ومستخدمات وحراس من اجل العمل بالإدارة ومكاتب التعليم والمدارس وذلك على لائحة المستخدمين المرتبة (31) وبند الأجور الفئة (أ) وفق التفاصيل الموضحة أدناه:

الوظائف الشاغرة :-

• سائقين
• مستخدمين
• مستخدمات
• حراس.

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شروط التقديم :-

1- يجب أن يكون سعودياً ومتزوجاً ويحمل رخصة قيادة لوظائف السائقين.
2- العمر (18) عاما لوظائف السائقين والمستخدمين والمستخدمات.
3- العمر (25) عاما لحراس مدارس البنين و(35) عاماً ومتزوجاً لحراس مدارس البنات.
4- أن يسكن بمقر الوظيفة المعلن عنها مع إرفاق ما يثبت ذلك.
5- اجادة القراءة والكتابة ولا يزيد مؤهله عن الثانوية العامة.
6- يجب أن يكون مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).
7- ان لا يكون حاصلاً على راتب تقاعدي أو تأمينات.
8- ليس لديه سوابق لدى الجهات الأمنية أو قد حكم عليه بقضية مخلة بالشرف.
9- اجتياز الكشف الطي.
10- اجتياز المقابلة الشخصية‎.

تاريخ التقديم :-

من يوم الأحد 1441/05/10هـ إلى تاريخ 1441/05/17هـ.

رابط التقديم : (اضغط هنا).

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