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2020-01-05 15 وظيفة للرجال والنساء لدى الجمعية الخيرية بمكة في العديد من التخصصات متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة أعلنت الجمعية الخيرية بمكة المكرمة عن وجود حوالي 15 وظيفة شاغرة للرجال والنساء بمسمى وظيفي “مهندس برمجيات، ومحاسب، ومشرف ميداني، وسائق عمومي، وسائق إسعاف، وأخصائي وأخصائية تخاطب، ومعلمة رياض أطفال، وممرضة، وعاملة نظافة“. الوظائف الشاغرة :- 1- مهندس برمجيات :- – درجة الماجستير في تخصص (البرمجيات).

2- محاسب :- – درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة).

3- مشرف ميداني :- – شهادة الثانوية العامة.

4- سائق عمومي :- Advertisements – شهادة الثانوية العامة.

– رخصة عمومي.

5- سائق إسعاف :- – شهادة الثانوية العامة.

– رخصة عمومي.

6- أخصائي / أخصائية تخاطب (العدد 3 وظائف) :- – درجة البكالوريوس في تخصص (التخاطب).

– شهادة التصنيف.

7- معلمة رياض أطفال (وظيفتان) :- – درجة البكالوريوس في تخصص (رياض أطفال).

8- ممرضة (العدد 3 وظائف) :- – درجة الدبلوم في تخصص (التمريض).

– شهادة التصنيف.

9- عاملة نظافة (وظيفتان) :- – شهادة الثانوية العامة.

تاريخ التقديم :- متوفر حالياً وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1441/05/28هـ الموافق 2020/01/23م. رابط التقديم :- من خلال البريد الالكتروني التالي ([email protected]). تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر

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