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2020-01-05 وظائف للنساء لدى مركز رؤية لطب وجراحة العيون لحملة شهادات البكالوريوس متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن مركز رؤية لطب وجراحة العيون عن وجود وظائف شاغرة للنساء لحملة شهادات البكالوريوس بمسمى وظيفي أخصائية بصريات من أجل العمل بالمركز وفق التفاصيل التالية: الوظائف الشاغرة :- – أخصائية بصريات شروط التقديم :- – الخبرة السابقة في المراكز الطبية تُعتبر ميزة.

– درجة البكالوريوس في التخصص.

– إجادة اللغة الانجليزية

– إجادة الحاسب الآلي Advertisements أوقات العمل :- – من يوم الأحد إلى يوم الخميس (9:00 صباحاً حتى 12:00 مساءً) و من (4:00 مساءً حتى 9:00 مساءً).

– يوم السبت من (9:30 صباحاً حتى 3:00 مساءً). – الجمعة إجازة. تاريخ التقديم :- متاح من الآن رابط التقديم : من خلال البريد الإلكتروني التالي ([email protected]). تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر

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