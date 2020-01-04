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وظائف هندسية في شركات التركي القابضة

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2020-01-04

وظائف هندسية في شركات التركي القابضة

للعمل في الدمام والخبر

متابعات الخليج 365 - الدمام

أعلنت مجموعة شركات التركي القابضة، من خلال موقعها الإلكتروني، عن وجود وظائف هندسية شاغرة للحاصلين على شهادات البكالوريوس فما فوق في العديد من المؤهلات، للعمل في مواقع الشركة في محافظة الدمام ومحافظة الخبر، وذلك حسب المعلومات والشروط الموضحة أدناه:

الوظائف الشاغرة :-

1- مهندس مصنع (الدمام)

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– درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، هندسة الميكاترونيك)، ويفضل درجة الماجستير.
2مهندس مبيعات- أخصائي مبيعات (الخبر)

– درجة البكالوريوس في تخصصات: (المبيعات، أو التسويق، أو الهندسة الكيميائية، أو الهندسة المدنية)، أو ما يعادلها.

رابط التقديم : (اضغط هنا).

 

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