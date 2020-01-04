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2020-01-04 وظائف بالخدمات الطبية للقوات المسلحة بعدة تخصصات للعمل بمستشفيات القوات المسلحة في وادي الدواسر متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن وجود وظائف شاغرة بعدة تخصصات ومؤهلات من أجل العمل بمستشفيات القوات المسلحة في وادي الدواسر وذلك حسب المعلومات الموضحة أدناه: الوظائف الشاغرة :- – قابلة مسجلة

– فني مختبر

– فني أجهزة طبية حيوية

– فني كهربائي – تكييف وتبريد (وظيفتان).

– لحّام Advertisements تاريخ التقديم :- متوفر الآن رابط التقديم : (اضغط هنا). تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر

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