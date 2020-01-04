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2020-01-04 وظائف للنساء في شركة روزماري للتجارة عبر بوابة العمل الوطنية طاقات متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة روزماري للتجارة والمقاولات عن وجود وظائف إدارية شاغرة للنساء الحاصلات على درجات الثانوية العامة للعمل بمواقع الشركة وفق التفاصيل الموضحة أدناه: الوظائف الشاغرة :- – بائع عام شروط التقديم :- – أن تكون المتقدمات من حملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. Advertisements مميزات الوظيفة :- – راتب 4000 ريال شهرياً. تاريخ التقديم :- التقديم متاح الآن رابط التقديم : عبر بوابة العمل الوطنية طاقات (اضغط هنا). تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر

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