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2020-01-04 وظائف براتب 10 آلاف ريال عبر طاقات لدى شركة سدر للتجارة والمقاولات متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة سدر للتجارة والمقاولات عن وجود وظائف هندسية وفنية شاغرة للعمل بمقر الشركة وفق التفاصيل والمعلومات الواردة أدناه: الوظائف الشاغرة :- مهندس طبي أجهزة أشعة عامة

موجات فوق الصوتية

شروط التقديم :- Advertisements أن يكون المتقدمون أو المتقدمات من حملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها في الطب والعلوم الصحية المختبرات.

اللغة الإنجليزية المتقدمة.

مميزات الوظيفة :- – راتب 10000 ريال شهرياً. تاريخ التقديم :- متوفر من اليوم رابط التقديم : من خلال بوابة العمل الوطنية طاقات عبر هذا الرابط (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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