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وظائف براتب 10 آلاف ريال عبر طاقات
لدى شركة سدر للتجارة والمقاولات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة سدر للتجارة والمقاولات عن وجود وظائف هندسية وفنية شاغرة للعمل بمقر الشركة وفق التفاصيل والمعلومات الواردة أدناه:
الوظائف الشاغرة :-
مهندس طبي أجهزة أشعة عامة
موجات فوق الصوتية
شروط التقديم :-
أن يكون المتقدمون أو المتقدمات من حملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها في الطب والعلوم الصحية المختبرات.
اللغة الإنجليزية المتقدمة.
مميزات الوظيفة :-
– راتب 10000 ريال شهرياً.
تاريخ التقديم :-
متوفر من اليوم
رابط التقديم : من خلال بوابة العمل الوطنية طاقات عبر هذا الرابط (اضغط هنا).
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