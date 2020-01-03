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2020-01-03 وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى جامعة كاوست متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة. وأبرزت إدارة الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – مسؤول ترجمة البحوث. Advertisements – أخصائي الاتصالات العلمية. – أخصائي تطوير التكنولوجيا. – أخصائي نظم الأعمال. وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الجمعة الموافق 3 يناير 2020م، مبينةً أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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