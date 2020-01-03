12 وظيفة شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

2020-01-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والهندسية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. سكرتير طبي أول.

. فني تشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية.

. مدير- أخصائي علاج طبيعي أول.

. أخصائي الأمراض الجلدية.

. ممرض أول- وحدة الرعاية الصحية السلوكية.

. أخصائي طب الأسرة.

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. أخصائي هندسة طبية حيوية.

. أخصائي أول العلاج المهني- طب الأطفال.

. صيدلي أول.

. فني أول معالجة معقمة.

. طبيب عناية مركزة أطفال.

. طبيب أمراض النساء والتوليد.

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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