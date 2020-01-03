وظائف شاغرة : “جميع المؤهلات” مئات الوظائف المعلنة بنشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر يناير 2020

نشرت وزارة القوى العاملة والهجرة في نشرتها القومية للتشغيل لشهر يناير 2020، آلاف الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات وفي مختلف التخصصات، وذلك للعمل بكبرى الشركات، في جميع محافظات الجمهورية، ونتابع الآن عرض بعض الوظائف المعلنة على مصر فايف، كالتالي:-

وظائف وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر يناير 2020

مطلوب للعمل فورا بشركة أمريكانا 26 شارع جول جمال المهندسين الجيزة، الوظائف التالية: –

مطلوب عدد 100 عضو فريق. مطلوب عدد 100 مندوب توصيل. مطلوب عدد 100 طباخ. مطلوب عدد 50 ويتر.

و يشترط مؤهلات متوسطة وأن لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب يتراوح ما بين 2300 إلى 2400 جنية، بالإضافة إلى تأمين صحي واجتماعي وأرباح ووجبة، للعمل بمواقع الشركة كالتالي” الرحاب – مدينتي – التجمع الخامس”، وللراغبين يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01095366673

تعلن شركة الشرق لصناعة السيراميك، بالمنطقة الصناعية كوم أبو راضى الواسطي، عن حاجة الشركة إلى عمال، بمرتبات مجزية وحوافز وأرباح، بالإضافة إلى تامين على الحياه وتأمينات صحية واجتماعية، وتوفر وسائل مواصلات ” الفيوم و بنى سويف” والوظائف كالتالي:-

مطلوب عدد 40 عامل إنتاج مؤهل متوسط، براتب 1350 جنيه. مطلوب عدد 5 عمال خدمات براتب 1250.

ويشترط أن لا يزيد السن عن 30 سنة، وللراغبين يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01154444881

تعلن شركة النمساوي للصناعات البلاستيكية بمدينة الصف الصناعية شارع 14 بني غالب، عن حاجتها إلى شغل الوظائف التالية:-

مطلوب عدد 5 مهندس كهرباء وميكانيكا” بكالوريوس هندسة، براتب 3500 جنية” حديث التخرج”. مطلوب عدد 20 عامل إنتاج مؤهل متوسط براتب 2200، ويشترط أن لا يزيد السن عن 26 سنة.

ولمن يرغب يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01274657288

وظائف آخري:-

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تعلن الشركة المصرية للتكييف والتجارة – أسيوط شارع الجمهورية أبراج عثمان بن عفان، عن حاجتها إلى الوظائف التالية:

مطلوب عدد 2 سكرتارية. مطلوب عدد 10 مندوب مبيعات. مطلوب عدد 25 فني تبريد وتكييف. مطلوب عدد 25 مساعد فني تبريد وتكييف.

ويشترط مؤهلات عليا ومتوسطة وان لا يزيد السن عن 35 سنة، لشغل الوظائف يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01065524305 – 01065524305

تعلن جمعية تنمية الفنون والثقافة بأسيوط أبراج النصر عن حاجتها إلى الوظائف التالية: –

مطلوب عدد 10 عاملة خياطة وتفصيل. مطلوب عدد 5 عاملة تشكيل خشب. مطلوب عدد 2 مدربة كروشيه.

ويشترط مؤهل متوسط براتب يبدأ من 1200 جنيه، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، وخبرة لا تقل عن سنة، وللراغبين يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01100777111