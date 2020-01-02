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2020-01-03 وظائف للرجال والنساء براتب 17 ألف ريال عبر طاقات من أجل العمل بمكة المكرمة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة أعلنت مجموعة الجريسي للكمبيوتر والاتصالات عن وجود وظائف شاغرة للجنسين بمسمى وظيفي مهندس تقنية المعلومات، من أجل العمل بمكة المكرمة وفق التفاصيل التالية: الوظائف الشاغرة :- – مهندس تقنية المعلومات شروط التقديم :- – درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص الحاسب / تقنية المعلومات / هندسة الحاسب / نظم معلومات. – خبرة 2 – 3 سنوات. مهام الوظيفة :- – إجراء الاختبارات وتحليل تقييم الأداء، وضمان تقيد بنية النظام بالمعايير المحددة. Advertisements – إعداد خطط التصميم والبنية الأساسية، ومراعاة احتياجات ومتطلبات العملاء والأجهزة المتوفرة والعوامل الأخرى، مثل الأمان ولغات البرمجة والموارد. – تحليل العمليات التجارية، والإجراءات، والممارسات المتبعة في أماكن العمل، واحتياجات العملاء، وترجمتها إلى وظائف ومتطلبات في النظام، وصياغة وثائق التصميم. – تطوير وثائق وخطط تصميم النظام الخاصة بتنفيذ البنية الهندسية من خلال لغة برمجية. – جمع متطلبات العميل واحتياجاته، وإجراء المقابلات وتنظيم الاستقصاءات. مميزات الوظيفة :- – راتب 17,500 ريال. تاريخ التقديم :- متوفر من اليوم رابط التقديم عبر بوابة طاقات من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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