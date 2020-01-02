شكرا لقرائتكم السجون تعلن نتائج القبول النهائي للكادر النسائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-02 السجون تعلن نتائج القبول النهائي للكادر النسائي على رتبة جندي متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للسجون للكادر النسائي على رتبة (جندي) ولمعرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف) الدخول على الرابط التالي (هنا) . تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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