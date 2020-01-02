وظائف

السجون تعلن نتائج القبول النهائي للكادر النسائي

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2020-01-02

السجون تعلن نتائج القبول النهائي للكادر النسائي

على رتبة جندي

متابعات الخليج 365 - واس

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للسجون للكادر النسائي على رتبة (جندي) ولمعرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف) الدخول على الرابط التالي (هنا) .

 

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