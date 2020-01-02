وظائف شاغرة للجنسين بمستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر

2020-01-02

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية وفنية شاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر”.

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الأسنان الاصطناعية.

– قابلة مسجلة.

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– فني مختبر (للنساء).

– فني طبي حيوي.

– فني كهرباء وتكييف (عدد وظيفتين).

– فني لحام.

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 2 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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