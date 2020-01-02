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وظائف شاغرة بمجموعة التركي القابضة
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركات التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والخبر.
وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مهندس مصنع (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، هندسة الميكاترونيك)، ويفضل درجة الماجستير.
. مهندس مبيعات- أخصائي مبيعات (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المبيعات، أو التسويق، أو الهندسة الكيميائية، أو الهندسة المدنية)، أو ما يعادلها.
وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 29 فبراير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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