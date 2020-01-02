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2020-01-02 وظائف للنساء في جمعية البر بمركز الفقعلي بمسمى باحثة اجتماعية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت جمعية البر بمركز الفقعلي، عن وجود وظائف شاغرة للنساء بمسمى (باحثة اجتماعية)، من أجل العمل في مقر الجمعية وفق التفاصيل الموضحة أدناه: الوظائف الشاغرة :- – باحثة اجتماعية Advertisements شروط التقديم :- يشترط أن تكون حاصلة على شهادة جامعية. كما يشترط أن تمتلك شهادة في الحاسب الآلي. تاريخ وطريقة التقديم :- متاح من 1441/5/4، من خلال تقديم ملف المتقدمة بواسطة ولي أمرها إلى مقر الجمعية خلال 15 يومًا. تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر







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