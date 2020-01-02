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وظائف إدارية شاغرة بهيئة السوق المالية
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت هيئة السوق المالية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. أخصائي العلاقات- الأكاديمية المالية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (العلاقات العامة، أو التسويق)، ويفضل درجة الماجستير.
. أخصائي- المشتريات والعقود: درجة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، القانون).
. أخصائي- إدارة تطبيقات الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الحاسب الآلي، نظم المعلومات)، ويفضل درجة الماجستير.
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 2 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 يناير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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