وظائف إدارية في شركة كريم

2020-01-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة كريم عن توفر وظائف إدارية بمسمى وظيفي “مدير عام”، من خلال الموقع الإلكتروني لينكد إن للعمل في العاصمة الرياض.

الوظائف الشاغرة :-

– مدير عام

شروط التقديم :-

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– خبرة عمل سابقة بدور قيادي في منظمة ديناميكية.

– فطنة تجارية قوية، ومهارات حل المشاكل والقدرة على إنجاز الأمور.

– مهارات بناء العلاقات.

– خبرة في العمل والعيش في المملكة العربية السعودية.

مهام الوظيفة :-

– إدارة المنتجات لتلبية الاحتياجات المتطورة للسوق بشكل أفضل.

– بناء علاقات عميقة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الهيئات التنظيمية والموردين.

– تأمين شراكات كبيرة يمكن أن تغير الوضع في السوق.

– إدارة P&L للسوق وتحديد وتحقيق أهداف طموحة.

– بناء وقيادة فريق جريء وعملي.

رابط التقديم : من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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