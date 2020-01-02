وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

2020-01-02

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

Advertisements

. مساعد- دعم عمليات التأمين: درجة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (المالية، إدارة الأعمال، التجارة).

. مدير- تحليلات أداء الشركات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 يناير 2020م، مشيرةً إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على