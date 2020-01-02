وظائف

وظائف إدارية شاغرة بشركة تطوير التعليم

0 نشر
مراسل المواطن 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة بشركة تطوير التعليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-02

وظائف إدارية شاغرة بشركة تطوير التعليم

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير- إدارة المشاريع: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة، أو الاقتصاد، أو إدارة الأعمال).

Advertisements

. مدير- الاستشارات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.

. مدير المحفظة: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، والإحصاءات، التحليل المالي، إدارة الأعمال).

. محلل الخزينة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة).

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 2 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

تابعنا على e192d8af92.jpg تواصل معنا على19f1427a20.jpg

شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف إدارية شاغرة بشركة تطوير التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا