2020-01-02

وظائف شاغرة لدى شركة NOMAC في 3 مدن

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في فروع الشركة بمحطات تحلية المياه في كل من جدة، والدمام، ورابغ.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس مناوب (عدد وظيفتين للسعوديين/ الدمام): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو أي تخصص هندسي ذي الصلة.

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– مدير الصحة والسلامة والبيئة (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، الصحة والسلامة والبيئة، الإدارة)، ويفضل درجة الماجستير.

– موظف الصحة والسلامة والبيئة (للسعوديين/ جدة): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– موظف السلامة (للسعوديين/ رابغ): شهادة الدبلوم التقني في تخصص السلامة، أو أي تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 2 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 مارس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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