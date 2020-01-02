وظائف شاغرة للجنسين بكلية الآداب في رابغ

2020-01-02

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بكلية العلوم والآداب برابغ عن توفر وظائف (معيد) شاغرة للرجال والنساء، للعام الدراسي 1441هـ، وذلك وفق التخصصات التالية:

. لغة عربية (للرجال).

. الاتصال أو الإعلام (عدد وظيفتين للرجال).

. علوم الأحياء- علم الحيوان (عدد وظيفتين للرجال).

. الفيزياء (عدد 4 وظائف للجنسين).

. الكيمياء (عدد وظيفتين للرجال).

. اللغة الإنجليزية- اللغويات (للرجال).

. الرياضيات (للرجال).

وبينت الكلية أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

– أن لا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جدًا.

– أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن (30) سنة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

– أن يكون المتقدم حاصلًا على الدرجة المطلوبة في التوفل أو STEP أو IELTS أو ما يعادلها (يستثنى من ذلك تخصص اللغة العربية- الاتصال أو الإعلام).

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– أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة قدرات الجامعيين.

– أن لا يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس وهو على رأس العمل.

– أن يجتاز المتقدم الاختبار التحريري المقدم من القسم.

– لتخصص الفيزياء: أن يكون المتقدم قد أنهى تدريب في مجال الفيزياء لا يقل عن (40 ساعة) للطلاب، وللطالبات لا تقل عن (60 ساعة).

وأوضحت الكلية أن الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية من: وثيقة التخرج والمعادلة في حال الحصول عليها من الخارج- كشف درجات معتمد– السيرة الذاتية- وشهادات امتحانات اللغة والدورات والدبلومات– ما يثبت حصول المتقدم على تدريب في مجال فيزيائي لا يقل عن 40 ساعة للطلاب ولا تقل عن 60 ساعة للطالبات (خاص بتخصص الفيزياء) إن وجدت، (للطلاب) إلى مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي مبنى رقم (4) غرفة رقم (211-4)، ص.ب 344 – رابغ 21911، أو على البريد الإلكتروني ([email protected])، و(للطالبات) إلى مكتب وكيلة الكلية بشطر الطالبات مبنى رقم (5) غرفة رقم (402)، ص.ب 344 – رابغ 21911، أو على البريد الإلكتروني ([email protected])، وذلك اعتبارًا من تاريخ 24 /5 /1441هـ وحتى 22 /6 /1441هـ، خلال الدوام الرسمي.

كما تعلن الكلية عن توفر وظيفة (محاضرة) لقسم مهارات الاتصال في تخصص الاتصال أو الإعلام طالبات عدد (1)، وذلك حسب الشروط التالية:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة الماجستير في تخصص الاتصال أو الإعلام من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

– أن لا يقل تقدير المتقدمة في الماجستير عن جيد جدًا.

– أن لا يتجاوز عمر المتقدمة عن (35) سنة.

– أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك.

– أن تكون المتقدمة حاصلة على الدرجة الطلوبة في التوفل أو STEP أو IELTS أو ما يعادلها.

– أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة قدرات الجامعيين.

– أن لا تكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس والماجستير وهي على رأس العمل.

– أن تجتاز المتقدمة الاختبار التحرير المقدم من القسم.

وأوضحت الكلية أن الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية من: وثيقة التخرج لدرجتي البكالوريوس والماجستير والمعادلة في حال الحصول عليها من الخارج- كشف درجات معتمد لدرجتي البكالوريوس والماجستير– السيرة الذاتية- وشهادات امتحانات اللغة والدورات والدبلومات إن وجدت إلى مكتب وكيلة الكلية بشطر الطالبات مبنى رقم (5) غرفة رقم (402)، ص.ب 344 – رابغ 21911، أو على البريد الإلكتروني ([email protected])، وذلك اعتبارًا من تاريخ 24 /5 /1441هـ وحتى 22 /6 /1441هـ، خلال الدوام الرسمي.

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