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وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ساتورب
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.
وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير الشبكات والاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، هندسة الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.
– كيميائيين: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.
– أخصائي حوكمة الأمن السيبراني والمخاطر والامتثال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات، الأمن السيبراني)، أو المجالات ذات الصلة.
– مستشار العقود: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 2 يناير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا).
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