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2020-01-02 وظائف إدارية للرجال والنساء لحملة الثانوية فما فوق في الرياض والدمام متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت مجموعة شركات اليمني عن وجود وظائف شاغرة للرجال والنساء لحملة الثانوية فما فوق، وفق التفاصيل الموضحة أدناه: الوظائف الشاغرة: 1- استشارية مبيعات (الرياض): – أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية. – حاصلة على شهادة الثانوية العامة. – يفضّل من لديها خبرة. – الراتب يُحدد بعد المقابلة. 2- سكرتير تنفيذي (الرياض): – درجة الدبلوم في تخصص (السكرتارية). – خبرة لا تقل عن سنتين. – إجادة اللغة الإنجليزية شرط أساسي. – الراتب يُحدد بعد المقابلة. 3- سكرتيرة تنفيذية (الرياض): – أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية. – درجة الدبلوم في تخصص (السكرتارية). Advertisements – خبرة لا تقل عن سنتين. – إجادة اللغة الإنجليزية شرط أساسي. – الراتب يُحدد بعد المقابلة. 4- مسؤول مبيعات منطقة (الرياض، الدمام): – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. – درجة الدبلوم في تخصص (التسويق). – خبرة لا تقل عن 5 سنوات. – الراتب يُحدد بعد المقابلة. 5- مساعدة مديرة التسويق (الرياض): – أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية. – درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق). – خبرة لا تقل عن 3 سنوات. – الراتب يُحدد بعد المقابلة. تاريخ التقديم : متوفر من اليوم. طريقة التقديم : من خلال البريد الإلكتروني التالي ([email protected]). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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