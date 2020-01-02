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2020-01-02 69 وظيفة شاغرة بإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة في عدة مدن على مستوى المملكة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت إدارة الخدمات الطبية في القوات المسلحة، عبر حسابها الإلكتروني، عن وجود وظائف شاغرة للعمل بعدة مدن بالمملكة وفق التفاصيل الموضحة أدناه: الوظائف الشاغرة: * إدارة الإخلاء الطبي الجوي بمدينة الرياض: 1- مفتش جودة نوعية (Aircraft quality inspector) (وظيفتان). 2- مدير قسم تدريب الفنيين (Maintenance Training Manager). 3- فني صيانة طائرات (Aircraft Mechanic A&P) (3 وظائف). 4- مساعد فني صيانة طائرات (Assit Mechanic) (8 وظائف). Advertisements * مستشفيات القوات المسلحة بالطائف: 1- استشاري طب طوارئ (Emergency Medicine Consultant) (وظيفتان). 2- استشاري جراحة قلب (Cardiac Surgery Consultant). * مستشفى القوات المسلحة بالجنوب: 1- أطفال حديثي الولادة (RGN – NICU) (45 وظيفة). 2- ممرض / ممرضة العناية الفائقة (RGN HDU) (7 وظائف). تاريخ التقديم : من يوم الأربعاء بتاريخ 2020/01/01م وينتهي بعد 14 يومًا من تاريخه. رابط التقديم : (اضغط هنا). تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر

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