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2020-01-02 وظائف إدارية لدى شركة مكيون بمكة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة أعلنت شركة مكيون مطورون عمرانيون عن وظائف شاغرة للرجال، بمسمى وظيفي مدير مبيعات عبر الموقع الإلكتروني بيت كوم لغاية العمل في منطقة مكة المكرمة. الوظائف الشاغرة: – مدير مبيعات. شروط التقديم: – حاصل على درجة البكالوريوس. Advertisements – خبرة لا تقل عن 5 سنوات. – مهارات قيادية. – يفضل متقن اللغة الإنجليزية. تاريخ التقديم : متوفر من اليوم. رابط التقديم : (اضغط هنا). تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر

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