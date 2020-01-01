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2020-01-01 وظائف صحية وإدارية للرجال والنساء في الرياض ممن يحملون شهادات الدبلوم متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض عن وجود وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء ممن يحملون شهادات الدبلوم فما فوق في العديد من المؤهلات والمجالات؛ وذلك للعمل بموقع المستشفى في منطقة الرياض. الوظائف الشاغرة: رئيس التمريض- العيادات وجراحة اليوم. قابلة أولى. Advertisements ممثل البروتوكول- إداري (للسعوديين). ممرض مسجل- العيادات الخارجية (للسعوديين). تاريخ التقديم : متاح الآن. رابط التقديم : (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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