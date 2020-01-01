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2020-01-01 وظائف بمركز تنمية الإنسان للنساء لحملة الدبلوم فما فوق للعمل في منطقة الرياض ومحافظة الأحساء متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن مركز تنمية الإنسان (عبور) للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة للنساء، لمن يحملن درجات الدبلوم ودرجة البكالوريوس في العديد من المجالات والمؤهلات لغاية العمل بأقسام المراكز التابعة للمجموعة في كل من منطقة الرياض، ومحافظة الأحساء. الوظائف الشاغرة: أخصائيات تمريض/ علاج طبيعي/ علاج وظيفي/ تخاطب/ علم نفس/ تربية خاصة (الرياض). Advertisements حاضنة (الأحساء). تاريخ التقديم : متاح الآن. رابط التقديم : (اضغط هنا). تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر







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