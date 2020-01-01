شكرا لقرائتكم وظائف فنية في جمعية الأطفال المعوقين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-01 وظائف فنية في جمعية الأطفال المعوقين متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت جمعية الأطفال المعوقين، عن وجود وظائف شاغرة بمسمى وظيفي مصمم جرافيك لغاية العمل في الجمعية في منطقة الرياض، وفق التفاصيل الموضحة أدناه: الوظائف الشاغرة: – مصمم جرافيك. شروط التقديم: Advertisements يمتلك أفكارًا إبداعية. ابتكار في التصميم. العمل بروح الفريق. القدرة على تحمل ضغوط العمل. تاريخ التقديم: متاح الآن. طريقة التقديم: من خلال البريد الإلكتروني التالي ([email protected]). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف فنية في جمعية الأطفال المعوقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.