- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى عبداللطيف جميل للتمويل بعدة مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظائف شاغرة لدى عبداللطيف جميل للتمويل بعدة مدن
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، على مسمى “مسؤول ائتمان”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والدمام، والجبيل، وحفر الباطن، وجازان، والباحة، ونجران، وخميس مشيط، والطائف، وحائل، وبريدة، والمدينة المنورة، والقصيم، وتبوك، والجوف، وعرعر”.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 مارس 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة لدى عبداللطيف جميل للتمويل بعدة مدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.