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11 وظيفة إدارية شاغرة لدى بوبا للتأمين
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مدير أول- حلول الأنظمة.
. مدير- التخطيط المالي وإدارة الأداء (للسعوديين).
. مدير- إدارة قواعد البيانات.
. مدير أول- مكتب القيمة.
. مدير- مكتب القيمة (للسعوديين).
. مطورو الويب (عدد 3 وظائف).
. مطورو تطبيقات الأجهزة المحمولة (عدد 3 وظائف).
وأوضحت شركة بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 مارس 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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