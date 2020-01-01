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2020-01-01 جامعة الشمالية تحدد موعد إجراء المقابلات الشخصية لوظائف الإعادة متابعات الخليج 365 - واس أعلنت جامعة الحدود الشمالية اليوم تحديد موعد إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات على وظائف الإعادة في عدد من كليات الجامعة التي سبق الإعلان عنها اعتباراً من تاريخ 26 جمادى الأول للعام الحالي حسب الجدول المعلن في الموقع الإلكتروني للجامعة .

وأشارت الجامعة إلى أهمية إحضار الهوية الوطنية وجميع الوثائق الأصلية لمطابقتها ,وإحضار أوراق قبول دراسة اللغة أو الماجستير إن وجدت ,لافتة النظر إلى ضرورة التقيد بموعد الحضور بمقر الكلية المعلن. مبينة أنه سوف يسقط حق من لم يحضر وثائقه الأصلية للمطابقة أو من يتغيب عن الموعد المحدد. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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