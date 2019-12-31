وظائف شاغرة للجنسين بالهيئة العامة للمنافسة

2019-12-31

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي قانوني (عدد وظيفتين).

. رئيس وحدة- الأمن السيبراني/ إدارة المخاطر.

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. رئيس وحدة- الأمن السيبراني/ الحوكمة والامتثال.

. خبير اقتصادي أول.

. رئيس وحدة- عمليات الأمن السيبراني.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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