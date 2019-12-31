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وظائف شاغرة لدى صدارة للكيميائيات
أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس أول صيانة: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.
– مهندس أدوات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو هندسة النظم).
– مهندس أول تصنيع: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، أو هندسة النظم، أو الهندسة الكهربائية)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.
– أخصائي المحاسبة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة)، أو المجالات ذات الصلة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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